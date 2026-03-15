ボクシングのトリプル世界戦が１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで行われ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライトフライ級タイトルマッチで、挑戦者で同級２位の岩田翔吉（帝拳）が、王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）を８回途中負傷判定３―０で破り、新王者になった。岩田は世界ボクシング機構（ＷＢＯ）同級の元王者で、世界王座返り咲きに成功した。岩田翔吉（いわた・しょうきち）東京都出身。３０歳。２０１