「イット！」では、「for the NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えしています。ニューヨークでは「食品ロス」を減らしながら、生活に苦しむ人を支える、とある冷蔵庫が注目されています。ニューヨークの街角に点在する冷蔵庫。中には新鮮な野菜や果物、ジュースや缶詰などが入っています。その正体とは？キーガン・ステファンさん：「コミュニティー・フリッジ」は誰でも食料を入れたり、持ち帰ったりで