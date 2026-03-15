WBC準々決勝・日本―ベネズエラワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。大興奮のベネズエラファンがお祭り騒ぎを続ける中、選手を待つ取材エリアでは対照的な光景が広がっていた。一塁側の客席に用意された記者席が、文字通り揺れた。5-4と日本の1点リードで迎えた6回無死一