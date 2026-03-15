Photo: 門岡 明弥 いつの頃からか、夏だけではなく通年で掛けるようになったサングラス。春を感じられるようになってきたいま、少しずつ紫外線を感じるのもあって、ぼちぼち欲しくなるものです。そんなサングラスのスタンダードは調光タイプ。どれでも同じかと思うなかれ。ブランドによって搭載されているテックが違うんです。指一本で自在に調光できる