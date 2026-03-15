今回紹介するのは、YouTubeに投稿された引きこもり猫ちゃん。とある場所に籠ってしまい、おやつの時間にも出てこなかったそうです。その場所とは…。動画はYouTubeにて、1.8万回以上再生。視聴者からは、たくさんのコメントが寄せられていました。 【動画：寒い日、コタツに入った猫→おやつの時間になっても出てこなくて…どう見ても『ダメになっている光景』】 猫のみにらちゃん YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記