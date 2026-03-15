コーデに程よい抜け感と軽やかな印象を与えられる、淡色のバッグ。今季買い足すなら、白やアイボリーよりも落ち着いた上品さがあり、大人の装いに合わせやすい「エクリュ」を選んでみて。今回は、上品でエッジのきいたアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】から、大人世代が使いやすいエクリュカラーのバッグをピックアップしました。 ゴールドカラーでアクセントをきかせた上品バッグ 【ZARA】「