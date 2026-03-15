29万回表示され1.3万件の「いいね」を集めているのは、粘着クリーナーを使って服についた猫の毛をとろうとしているときの出来事。苦労している投稿主さんを見た視聴者からは、「主さまニコニコですやん」「怒れないですね」などのコメントが寄せられています。 【動画：服についた『猫の毛』を取ろうとしたら、猫がやって来て…「無限ループで笑った」「永遠に見ていたい」まさかの展開】 7匹分の毛を取らない