俳優で歌手のハリー・スタイルズはソロ活動を始めてから、プライバシーを守ることを学んだという。ワン・ダイレクションのメンバーとして名声を得たハリーは当時、私生活についても多くを公開するように言われていたことから、ソロになって初めて仕事とプライベートの線引きについて考えるようになったそうだ。 【写真】路上キスのお相手は恋多き女優しかも目撃は東京で ポッドキャスト「Q