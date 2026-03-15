◆女子アジア杯▽準々決勝日本―フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。２０１１年W杯優勝監督で、初の外国人指揮官としてニルス・ニールセン監督（５４）を招へいした佐々木則夫女子委員長（６７）がスポーツ報知に手記を寄せた。＊＊＊＊＊＊＊＊なでしこの選手の環