皆藤愛子アナウンサーが３月１５日に中京競馬場に来場。シェイクユアハートの重賞２勝目、鞍上の古川吉洋騎手と管理する宮徹調教師にとって、小倉大賞典のタガノデュード以来の重賞制覇となった同レースの表彰式でプレゼンターを務めた。皆藤愛子アナは「本日は金鯱賞の表彰式、トークショーにお招きいただき、ありがとうございました。勝利されたシェイクユアハート号、古川吉洋騎手、関係者の皆様、本当におめでとうございま