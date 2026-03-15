女優の井桁弘恵が１５日までにＳＮＳを更新。人気歌手との２ショットが話題になっている。自身のインスタグラムにアイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理との自撮り２ショットを公開。互いに顔を寄せ合ったショットや２人でピースをするショット都などを投稿し、「ちゃんとご一緒するのは意外と初めてで嬉しかった愛理さん」と喜びのコメントを記した。この投稿に鈴木からは「きゃいげちゃん」と笑顔