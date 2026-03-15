ＤｅＮＡは１５日、藤浪晋太郎投手と浜将乃介外野手が１６日から２軍に合流することを発表した。また、１７〜１８日のオープン戦・日本ハム戦（エスコン）に、古市尊捕手、度会隆輝外野手、育成枠・西巻賢二内野手が参加することも併せて発表した。