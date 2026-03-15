◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチノックアウト・CPフレッシュマート―岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）岩田翔吉（30＝帝拳）が王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ)に8回1分33秒負傷判定3−0で、1年ぶりに王座返り咲きを果たした。この日は格闘技の師と仰ぐ故山本“KID”徳郁さんの誕生日。会場にはKILLERBEE出身の岩田の応援に、山本KIDさんの姉、美憂さんも来場。勝利の後は涙が溢れ、サング