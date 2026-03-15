女子プロレスのスターダムは15日、横浜武道館で「シンデレラトーナメント2026〜優勝決定戦〜」を行った。フワちゃんは姫ゆりあ、向後桃、ビー・プレストリー、飯田沙耶と組んで宿敵・安納サオリ、金屋あんね、ジーナ、舞華、水森由菜組と対戦。フワちゃんは安納に執拗に絡んでいく。エルボー、ドロップキックなどお互いに意地を張り合う展開。試合は飯田が10分27秒、ラリアットからの片エビ固めで勝利した。しかし、試合後も