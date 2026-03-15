「ボクシング・ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級２位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑み、８回１分３３秒負傷判定３−０（７８−７４、７９−７３、７９−７３）で勝利し、１年ぶりに王座奪還を果たした。昨年３月の陥落から１年。岩田は１回からしっかり上下打ち分けてペースを握った。その後も着実に有効打を浴びせ、３