寒い季節は、弟犬も兄犬も部屋の中で1番暖かいヒーターの前にいたいようで…？ワンコ2匹が場所を取り合う光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万7000回再生を突破。「最高ｗ」「めちゃくちゃ面白い」「これぞ神回」といった声が寄せられています。 【動画：ヒーターの前を弟に取られたお兄ちゃん犬→特等席を巡った『愉快な争い』】 ヒーター前の特等席を取られたら… YouTubeチャン