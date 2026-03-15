わんこのいるお家に保護された黒猫をお迎えした飼い主さん。すると、お迎えからたったの2日で見せたふたりの可愛すぎるやりとりがThreadsで話題に！「なんだこの尊い動画は」「こんなWin-Winの関係が他にあるだろうかwww」「平和だわ～」といった声が寄せられました！ 【動画：保護された黒猫を飼った結果→お迎えして『たったの2日目』で…先輩犬との『愛おしすぎるやり取り』】 保護された黒猫をお迎えした結果… Threa