飼い主さんとのお散歩中、立ち寄った草むらでとあるものを見つけたというウエスティさん。想定以上に気に入ってしまって…微笑ましい光景が話題になっているのです。 無邪気で微笑ましいそのお姿は記事執筆時点で14万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：『草むらで拾った落とし物』を持って歩く犬→気に入ってしまった『まさかの物』】 『草むらで拾った落とし物』を持って歩く犬 Xアカウ