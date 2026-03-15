大谷翔平の初回先頭打者本塁打も勝利につながらなかった(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。大会連覇を狙った前回王者が、ベスト4進出を逃す結果となった。この敗退を、韓国メディアも大きく取り上げている。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチェック『スポーツ朝鮮』は「韓国と変わらない