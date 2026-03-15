２２年の小倉２歳Ｓを制したロンドンプラン（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父グレーターロンドン）が３月１５日、死んだ。同日の阪神１１Ｒ・米子城Ｓのレース中に３〜４コーナーにかけて徐々に失速。直線で競走を中止した。ＪＲＡは急性心不全を発症したと発表した。２２年に新馬、小倉２歳Ｓと２連勝を飾り、その後も２３年のセントウルＳで５着に入るなど、堅実な末脚を武器にオープンで戦っていた。