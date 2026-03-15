◆プロボクシングＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・松本流星（判定）同級４位・高田勇仁●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチは王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が挑戦者の同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝を判定で破り、初防衛に成功した。戦績は高田が１６勝（６ＫＯ）１０敗３分け、松本が８戦全勝（４ＫＯ）。高田は積極