◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が３勝目を挙げた。立ち合いで同・竜電（高田川）に低く当たるともろ差しになった。足を止めずに前に出て寄り切り。「良かった。自分の相撲を取ることが一番」と汗を拭った大の野球ファンで、宿舎からＷＢＣ日本―ベネズエラを観戦した。「会場に着く直前にちょうど試合が終わった」。日本は負けたものの、侍ジャパンの最後まで諦めない姿勢に