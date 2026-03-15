◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ同級2位・岩田翔吉(帝拳)＜12回戦＞王者 ノックアウト・CPフレッシュマート(タイ)（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級2位の岩田翔吉（30＝帝拳）がWBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回1分33秒負傷判定勝ちし、約1年ぶりに世界王座へ返り咲いた。2階級制覇王者を攻略し、2度目の世界王座獲得を果たした。身長差11センチなど