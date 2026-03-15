豊昇龍（奥）がはたき込みで大栄翔に敗れる＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所8日目（15日・エディオンアリーナ大阪）横綱、大関陣は総崩れ。横綱豊昇龍は大栄翔のはたきに屈して2敗に後退。霧島は高安との1敗関脇対決をすくい投げで制した。大栄翔は先場所に続いて豊昇龍を破り、通算6個目の金星で4勝目。場所後の横綱昇進が絶望的となっている大関安青錦は隆の勝にはたき込まれて5敗となった。大関琴桜は平戸海に寄り切ら