ＴＢＳラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜・午後１時）にアシスタントとして出演している同局の山本恵里伽アナウンサーが、３月いっぱいで同番組を卒業することがわかった。番組の公式Ｘ（旧ツイッター）で１５日、発表された。４月からは同局の篠原梨菜アナが担当する。Ｘでは「番組からのお知らせ４年間担当した山本恵里伽アナウンサーは３月いっぱいで番組を卒業し、４月からは・・！篠原梨菜アナウンサーがお送り