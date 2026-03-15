大相撲春場所８日目（１５日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が幕内隆の勝（３１＝湊川）にはたき込まれてドロ沼の３連敗。３勝５敗となり、新入幕から６場所連続でマークしてきた２桁白星にも黄信号が点灯した。取組後は３日ぶりに取材に応じ「相手の相撲になってしまった。気持ちの切り替え？いつも通りやれたと思うけど、勝てなかったので。もう一つ変えて、また明日からいい取れたら。どんな形でも自分