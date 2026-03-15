ＷＢＣ日本代表が１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（マイアミ）に５―８で逆転負け。大会連覇の夢をかなえられず、ベスト８で姿を消した。敗退が決まり、悔しさをにじませながら引き揚げたナインの中で鈴木誠也外野手（３１＝カブス）も複雑な思いを抱えていた。「３番・中堅」で先発出場し、初回の第１打席では四球を選んで出塁。しかし、二盗を試みた際に右ヒザを負傷し、足を引きずりながらベンチに戻り、