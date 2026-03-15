メ～テレ（名古屋テレビ） ＷＢＣ＝ワールド・ベースボール・クラシックの準々決勝で日本代表、侍ジャパンを応援しようと、愛知でもパブリックビューイングが行われました。 侍ジャパンのメンバー、ドラゴンズの高橋宏斗投手の地元、愛知県尾張旭市の会場には多くのファンが応援に駆けつけました。 初回の大谷選手の先頭打者ホームランや3回に森下選手の逆転ホームランで