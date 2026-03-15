メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、使わなくなった高校や中学校の制服を譲り渡す会が開かれました。 「めぐる制服プロジェクト」と名付けられたこの会、会場には高山市内の中学校や飛騨地方の高校の制服が200着以上、並びました。 卒業などで不要となった制服を寄付してもらい、進学や進級をする主にひとり親家庭の子どもに譲り渡して支援しようと5年前から行われています。 岐阜県では13日、高校の合格発