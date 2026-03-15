チョコレート好きの間で話題の新ブランドミルクマニアから、待望のシリーズ第1弾「ミルクマニアいちご」が登場します。2026年3月31日より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売。濃厚なミルクのコクと甘酸っぱい“いちご”を組み合わせた春らしい味わいが楽しめるチョコバーです。人気を集めるミルクマニアの新しいおいしさに注目です♡ ミルクの