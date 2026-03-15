◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が15日、広島とのオープン戦で6回の守備から途中出場した。1打数無安打で育成時代に背負った背番号「128」で最後の出場を終えた。「特に思い入れはない」としつつも、育成から努力してきた日々を振り返り、「育成からこの番号と切磋琢磨（せっさたくま）してきたのは、少し感慨深いものがある」と心中を明かした。開幕が迫り「自分が最善を