◇プロ野球 オープン戦 巨人 8-1 日本ハム(15日、東京ドーム)巨人・阿部慎之助監督が3安打2打点1本塁打と活躍した育成の平山功太選手をたたえました。オープン戦初出場となった平山選手。1番センターでスタメン出場すると、チーム第1号ホームランを放つなど鮮烈なデビューを飾りました。阿部監督は試合後「素晴らしいキャンプをやってきた成果を、ましてや1軍でいきなり出した」と平山選手を称賛。今後については「(1軍に)残してチ