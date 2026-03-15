東日本大震災の発生から15年。地震や原発事故の影響で1714人の避難者がいまも新潟県内に暮らしています。阿賀野市に避難する女性はことし、福島県大熊町にある自宅を解体しました。多くの分断や亀裂を生んだ震災、そして原発事故と向き合い続けます。 ◆福島から新潟・阿賀野市へ避難 3月9日、阿賀野市。春の息吹に胸を弾ませるのは福島からの避難者・大賀あや子さんです。阿賀野市に移り住んでから10年以上が経ちました。（大