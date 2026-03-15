トランプ米大統領は現地時間14日、ロシアとウクライナの衝突を終わらせるための努力の中で、ウクライナのゼレンスキー大統領と合意するのは「はるかに難しい」と述べました。トランプ氏は取材に対して、「ゼレンスキー氏が合意を望んでいないことに驚いた」と述べ、ロシアのプーチン大統領は合意を望んでいると説明し、ゼレンスキー大統領との合意は「はるかに難しい」との考えを示しました。ゼレンスキー大統領は今月初め、ウクラ