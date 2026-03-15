東京ディズニーシーは、4月14日（火）から、ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズを、「マクダックス・デパートメントストア」で発売する。【写真】贈り物に最適！メッセージカード付きの「ぬいぐるみマスコット」■ダッフィーが特別な日をお祝い今回発売されるのは、大切な人に想いを届けるのにぴったりな、ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ。ラインナップには、「Happy Birthday」のメッセージカードが付いた「ぬ