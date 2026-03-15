山形市で、様々なスポーツを体験する「ミニマルチスポーツフェスタ」が１５日開かれました。ゲストには人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」に出場する多田竜也さんらも登場し、会場は熱気に包まれました。 【写真を見る】”SASUKE”で活躍する多田さんらがゲストに登場！子どもたちがオブスタクルスポーツなどに挑戦「ミニマルチスポーツフェスタ 」 山形市で開かれた「ミニマルチスポーツフェスタ」は、子