中東情勢の悪化で高騰する原油価格。ガソリン価格が大幅に値上がりし初めての週末を迎える１５日、山形県内の道の駅では、県外のドライバーなどから困惑の声があがっていました。 【写真を見る】「車の外出は控えたい・・・」「（ガソリンを）入れずに帰ろうと思う」県外からのドライバーもガソリン価格に困惑 山形県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、今月９日時点で１７０円１０銭と、先週より２円７