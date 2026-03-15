新潟市で15日、ハーフマラソンの大会が開かれ、雨の中ランナーたちが健脚を競いました。今年で9回目を迎えた新潟ハーフマラソン。ゲストランナーには東京オリンピックに出場した服部勇馬選手や箱根駅伝で活躍した山本唯翔選手のほか、このレースを最後に現役引退を表明した横田俊吾選手の3人も出場しました。レースには18歳から82歳までの約4000人が参加し、雨が降る時間帯もある中、約21キロ