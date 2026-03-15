【パリ＝秋山洋成】米中の貿易問題を巡り、米国のベッセント財務長官と、中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相は１５日、パリで閣僚級協議を始めた。３月末に訪中する米トランプ大統領と、中国の習近平（シージンピン）国家主席による首脳会談を前に、合意事項について事前に調整する。米国側は、中国による米ボーイング製の航空機や米国産大豆の購入拡大を求める。また、中国が実施してきたレアアース（希土類）の輸出規