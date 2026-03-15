15日も全国的に穏やかに晴れ、春らしい陽気になりました。気温も相まって、非公式ではありますがソメイヨシノの開花の知らせも届いています。高知・宿毛市が独自に定めているソメイヨシノの標本木。午後3時過ぎ、地元のマスコットキャラクター「はなちゃん」と一緒に桜色のスーツ姿で現れたのは市長。そして、11輪咲いたとして開花宣言しました。高知･宿毛市 中平富宏市長：待ってました。やっと咲くことが確認