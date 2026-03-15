女優の加藤あい１５日までにＳＮＳを更新。スキーウェアを着用する姿が話題になっている。自身のインスタグラムにスキーする様子を公開。スキーウェアを着用し、ヘルメットを身に着けて顔を覆った姿を披露した。加藤は「Ｓｋｉｉｎｇ＆ｔｈｅＳａｐｐｏｒｏＳｎｏｗＦｅｓｔｉｖａｌ」と書き出すと、「＠ｆｕｓａｌｐのスキーウェアを新調するものの、ついついゲレンデでも映える＠ｐｅｒｆｅｃｔｍｏｍｅｎｔｓ