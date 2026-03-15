◆ファーム・リーグ巨人４×―３オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山瀬慎之助捕手（２４）がサヨナラ打を放ち、チームの連勝に貢献した。５回に代打で途中出場すると、９回に見せ場が回ってきた。小浜の適時打で同点に追いつき、なおも１死二、三塁のチャンスで中前へ弾き返した。ベンチに向かって右手を突き上げた背番号６７は「昨年から取り組んでいることを思い出しながら、いい感覚で試合には