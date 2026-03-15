◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督が１５日、右肩のコンディション不良で故障班に合流した山崎伊織投手に言及した。開幕投手候補筆頭だった昨季１１勝右腕の離脱でローテーションを再考する形となり「これはも仕方ないことなので。今いるメンバーで編成していくしかない。そこはいろいろと考えていこうかなと思います」と語った。山崎は前日１４日まで１軍に同行し、ノースロー調整