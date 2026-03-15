?完全決着?だ。ボクシングＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチ（１５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、王者・松本流星（２７＝帝拳）が同級４位・高田勇仁（２７＝ライオンズ）を１２ラウンド（Ｒ）判定３―０で下し、初防衛に成功した。両者は昨年９月に激突し、５Ｒの偶然のバッティングにより負傷判定で松本が王座戴冠。ダイレクトリマッチとなった一戦で、王者が序盤から試合を優位に進める。５Ｒに左ストレートで高田をぐ