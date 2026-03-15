第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。第２日第３試合で東洋大姫路（兵庫）と対戦する花咲徳栄（埼玉）の最速１４５キロ右腕・黒川凌大（３年）が先輩たちのリベンジを果たす意気込みを語った。両校は２００３年センバツ準々決勝で対戦。延長１５回引き分け、再試合も延長１０回でサヨナラ決着（東洋大姫路の勝ち）と話題を呼んだ。黒川がその試合を知ったのは高校入学前。映像