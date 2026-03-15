カーリングの軽井沢国際選手権最終日（１５日、長野・軽井沢アイスパーク）で３位に入った男子のＳＣ軽井沢クラブは、次戦の世界選手権（２７日開幕、米国）に向けて一定の手応えを得た。この日の準決勝はミラノ・コルティナ五輪４位のチーム・ラムスフィエル（ノルウェー）に４―５で敗れるも、３位決定戦ではチーム・チョン（韓国）に６―２で勝利。サード兼スキップを務める山口剛史は「大会全体的に考えると、約３か月ぶり