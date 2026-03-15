【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの小倉優子が3月14日、自身のInstagramを更新。手作りのスパイスカレーを公開し、注目を集めている。【写真】3児のママタレ「本格的」と話題の手作りスパイスカレー◆小倉優子、こだわりの手作りスパイスカレー披露小倉は「次回のお料理部の配信がスパイスカレーなので、今日のランチに試作で作りました」と報告。「今回は、身体が喜ぶレシピを意識しました」とこだわりをつづり、調理中のカ