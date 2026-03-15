Vリーグ連覇を目指すフラーゴラッド鹿児島。今季最後のホーム戦で敗れ、プレーオフ進出を持ち越しました。 Vリーグ西地区2位のフラーゴラッド。プレーオフ進出をかけ、霧島市の今季ホーム最終戦で3位・三重と直接対決しましたが、セットカウント0対3で敗れ、プレーオフ進出は持ち越しとなりました。 フラーゴラッドは今月20日、21日にある奈良との試合で、最低でも