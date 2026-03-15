【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの鈴木奈々が3月14日、自身のInstagramを更新。義理の姉の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】37歳タレント「綺麗すぎる」と話題の義姉顔出し◆鈴木奈々「お兄ちゃんのお嫁さん」の誕生日ショット鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日」とつづり、家族で誕生日を祝った際の写真を公開。「おめでとう。家族でお祝いしたよー！喜んでくれて嬉しかった」とメッセージを添え