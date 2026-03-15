秋田朝日放送 秋田県仙北市のたざわ湖スキー場で１５日、雪山を駆け登ってタイムを競う「スカイスノー」の大会が開かれました。 「スカイスノー」は、山岳やタワーを空に向かって駆け登る「スカイランニング」の種目のひとつで、雪山をダイナミックに登っていく競技です。北東北では初めての開催となった大会には、秋田県の内外からおよそ１００人が集まり自慢の脚力を競いました。 競技は走る距